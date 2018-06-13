09:27
13 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
22°C 16°C
  • четвер
    25°C 15°C
  • п'ятниця
    23°C 16°C
  • субота
    26°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін розхвилювався. Головне багатство росіян
Вєсті Кремля
22:43, 12 червня
Вєсті.UA. Атака дронів. Покарання за кнопкодавство
Вєсті.UA
22:13, 12 червня
"Гаврилівські курчата": що ж насправді стоїть за успішним брендом
ЦРУ
09:00, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Китаєць виловив рибу-мутанта з головою голуба: відео

3170 Читать новость на русском
Рибалка у Китаї виловив рибу-мутанта
Рибалка у Китаї виловив рибу-мутанта / www.omagazine.online

Китайський рибалка з міста Гуйан зняв на відео свій незвичайний улов, який зацікавив перехожих.

Про це інформує The Mirror.

Читайте також: Дивну істоту винесло на берег у Таїланді: відео

На опублікованому відео помітно, як на землі лежить дивна риба-мутант з головою голуба. Приголомшені глядачі почали фотографувати рідкісну істоту на смартфони, поки вона задихалися без води.

Дивіться відео риби-мутанта:

Судячи з форми тіла тварини, китаєць виловив білого амура – прісноводну рибу сімейства коропових. Однак точно дізнатися про походження мутанта вже не вийде, так як чоловік пожалів рибу і випустив її назад в річку.

Риба-мутант
Риба-мутант

Теги: світ тварин Китай
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Об инвестиционном потенциале украинского энергетического и аграрного сектора
сьогодні, 08:43 Об инвестиционном потенциале украинского энергетического и аграрного сектора
Тимур Чмерук 99
Новий скандал з "Інтером": чергове прославлення агресора російською мовою
сьогодні, 08:06 Новий скандал з "Інтером": чергове прославлення агресора російською мовою
6062
Технології iSensoric від Siemens Побутова Техніка – нова епоха в розвитку пральних машин
12 червня, 12:00 Технології iSensoric від Siemens Побутова Техніка – нова епоха в розвитку пральних машин
Після вбивства 500 собак шкуродер Святогор планував взятися за людей
12 червня, 22:02 Після вбивства 500 собак шкуродер Святогор планував взятися за людей
Ольга Бродська 1847
Політ не дозволено: навіщо обмежили безпілотники і чому це важливо
12 червня, 19:01 Політ не дозволено: навіщо обмежили безпілотники і чому це важливо
Яніна Ткачук 1939
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук