Китаєць виловив рибу-мутанта з головою голуба: відео
Китайський рибалка з міста Гуйан зняв на відео свій незвичайний улов, який зацікавив перехожих.
Про це інформує The Mirror.
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На опублікованому відео помітно, як на землі лежить дивна риба-мутант з головою голуба. Приголомшені глядачі почали фотографувати рідкісну істоту на смартфони, поки вона задихалися без води.
Дивіться відео риби-мутанта:
Судячи з форми тіла тварини, китаєць виловив білого амура – прісноводну рибу сімейства коропових. Однак точно дізнатися про походження мутанта вже не вийде, так як чоловік пожалів рибу і випустив її назад в річку.
Риба-мутант
Джерело: 24 Канал
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