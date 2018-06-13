Китаєць виловив рибу-мутанта з головою голуба: відео

Китайський рибалка з міста Гуйан зняв на відео свій незвичайний улов, який зацікавив перехожих.

Про це інформує The Mirror.

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На опублікованому відео помітно, як на землі лежить дивна риба-мутант з головою голуба. Приголомшені глядачі почали фотографувати рідкісну істоту на смартфони, поки вона задихалися без води.

Дивіться відео риби-мутанта:

Судячи з форми тіла тварини, китаєць виловив білого амура – прісноводну рибу сімейства коропових. Однак точно дізнатися про походження мутанта вже не вийде, так як чоловік пожалів рибу і випустив її назад в річку.



Риба-мутант