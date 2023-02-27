Сегодня Китай достиг таких позиций, когда может конкурировать за глобальное лидерство с Соединенными Штатами. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт-международник и профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета Максим Яли.

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Почему Пекин активизировался в вопросе войны в Украине

А произошло это благодаря тому, что он является частью этого мира, поскольку США и ЕС являются самыми большими рынками для продажи китайской продукции. Кроме того, Китай добился огромных успехов в сотрудничестве с Западом, в частности в экономике, политике и научно-технологической сфере.

Поэтому заработать несколько миллионов долларов на поставках России вооружения не стоит того, чтобы подвергаться санкциям, которые, безусловно, будут введены Западом, если Пекин пойдет на это.

Здесь есть только один логический ответ – политические амбиции лидера Китая Си Цзиньпина, который еще не отказался от идеи возвращения Тайваня военным путем,

– предположил эксперт-международник.

В прошлом году во время визита Нэнси Пелоси на Тайвань мы могли наблюдать все эти учения и бряцание оружием со стороны Китая. В то же время, сейчас западные и китайские СМИ пишут о том, что Пекин может попытаться захватить Тайвань в 2027 году.

Конфликт Китая и Тайваня Конфликт между Китаем и Тайванем начался в 1949 году, когда после продолжительной гражданской войны к власти пришла Коммунистическая партия во главе с Мао Цзэдуном. Пекин не признает Тайвань как независимое государство, а рассматривает его как часть своей территории.



Следовательно, использует экономическое и политическое давление, чтобы заставить Тайвань подчиняться. В то же время, Тайвань стремится сохранить свою независимость и демократию, укрепляя свои военные и экономические мощи.



Конфликт между Китаем и Тайванем создает напряжение в регионе, а мировое сообщество следит за развитием событий и пытается помочь найти для него мирное решение.

В этом контексте, если Россия полностью проиграет войну и выполнит "формулу мира" Владимира Зеленского, в частности, отойдет на границы 1991 года, то есть потеряет даже то, что захватила в 2014 – 2015 годах, то это ставит крест на вероятных планах Китая по захвату Тайваня военным путём.

Яли объяснил, почему Пекин активизировался в вопросе войны в Украине: смотрите видео

Китаю выгодно ослабление России

Однако пока Пекин не принял соответствующего решения о предоставлении стране-агрессору оружия. Вполне вероятно, что здравый смысл победит.

В целом для Китая ослабление России также несет огромную выгоду,

– заметил эксперт-международник.

Так, китайцы обладают хорошей исторической памятью и не забыли о территориях, которые страна-агрессор присвоила в 1917 году. По мнению Яли, у значительной части китайской элиты именно такое восприятие.

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Кроме того, зависимость России от Китая увеличивается. Так, все идет по плану Пекина и он постепенно экономически поглощает страну-агрессора.

Что касается информации о вероятной попытке Китая вернуть Тайвань военным путем, то, возможно, сейчас эта тема приобретает огласку для того, чтобы сделать невозможным даже мысли Си Цзиньпина об этом.