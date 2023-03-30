Российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский в эфире 24 Канала отметил, что США наоборот увеличили военную помощь для украинцев. По его словам, американцы уверены, что нужно уничтожить российскую армию.
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США хотят поскорее покончить с Путиным
Пионтковский подчеркнул, что США увеличили военную помощь для Украины, потому что все больше убеждаются: с Путиным и его армией нужно как можно быстрее покончить.
Теперь им нужно уничтожить путинский военный потенциал, потому что завтра он окажется в руках Китая. Именно из-за того, что Китай угрожает им войной и одновременно заключает союз с Путиным, американцы делают вывод немедленно покончить с Путиным,
– заметил публицист.
Оппозиционный политик подчеркнул: США понимают, что тоже нужно немедленно покончить с Ираном. Андрей Пионтковский уверен, что Израиль с помощью Соединенных Штатов в 2023 году уничтожит ядерный проект Ирана.
Пионтковский о намерениях Китая напасть на Тайвань: смотрите видео
Китай готовится к войне: что известно
- Си Цзиньпин заявил, что Китай готовится к войне. Кроме того, правительство КНР объявило об увеличении оборонного бюджета государства. На ежегодном заседании парламента Китая и его высшего политического совещательного органа в марте Си раскрыл тему готовности к войне в четырех отдельных речах. В одни из них даже сказав своим генералам "смело воевать", сообщают СМИ.
- Foreign Affairs отмечает, что правительство уже объявило об увеличении на 7,2% оборонного бюджета Китая, который удвоился за последнее десятилетие. Кроме того, заявили о планах сделать страну менее зависимой от иностранного импорта зерна.
- Также в последние месяцы Пекин обнародовал новые законы о военной готовности, новые бомбоубежища в городах по ту сторону Тайваньского пролива и новые офисы "Мобилизации национальной обороны" по всей стране.
- СМИ отмечают, пока рано говорить наверняка, что означают такие события. Конфликт не является определенным или неизбежным. Однако в Пекине что-то изменилось, что политики и бизнес-лидеры по всему миру не могут позволить себе игнорировать.