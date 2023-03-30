Российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский в эфире 24 Канала отметил, что США наоборот увеличили военную помощь для украинцев. По его словам, американцы уверены, что нужно уничтожить российскую армию.

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США хотят поскорее покончить с Путиным

Пионтковский подчеркнул, что США увеличили военную помощь для Украины, потому что все больше убеждаются: с Путиным и его армией нужно как можно быстрее покончить.

Теперь им нужно уничтожить путинский военный потенциал, потому что завтра он окажется в руках Китая. Именно из-за того, что Китай угрожает им войной и одновременно заключает союз с Путиным, американцы делают вывод немедленно покончить с Путиным,

– заметил публицист.

Оппозиционный политик подчеркнул: США понимают, что тоже нужно немедленно покончить с Ираном. Андрей Пионтковский уверен, что Израиль с помощью Соединенных Штатов в 2023 году уничтожит ядерный проект Ирана.

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