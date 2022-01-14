Но в этой истории не всё так однозначно. Почему – читайте далее.

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Китай хочет увеличить влияние

Накануне Китай посетили сразу несколько представителей стран Персидского Залива.

За последнюю неделю глава китайского МИДа Ван И провел встречи с министрами иностранных дел Саудовской Аравии, Омана, Бахрейна, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов. И такой шквал официальных визитов говорит об одном – Китай готовится увеличить свое влияние и присутствие в регионе.

Причем здесь ядерное оружие

Более того, Китай может попытаться выставить себя настоящим борцом за мир в регионе. Ведь США уже открыто признают, что решение Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки поставило Вашингтон в проигрышную позицию на переговорах. Иран попросту не идет на контакт.

Китай тоже является участником переговоров, и если ему таки удастся договориться с Ираном и не допустить создания ядерного оружия, это существенно поднимет глобальный вес Китая не только как экономического, но и как политического игрока.

Однако, США больше волнует именно военное присутствие Китая в регионе. И вот накануне американской разведке стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты, один из важнейших союзников США на Ближнем Востоке, заключил с Китаем крупную сделку на строительно морского порта.

Но Вашингтон предупредил Абу-Даби, что Китаю нужен свой порт в регионе именно для военных кораблей. При этом американцы намекнули, что слишком тесные связи с Поднебесной могут нанести ущерб двусторонним отношениям между США и ОАЭ.

Потому Вашингтон приостановил сделку на поставку Абу-Даби военных истребителей F-35, опасаясь, что технология их создания попадет в руки китайцев. В Эмиратах намек услышали, а потому строительство порта пока было остановлено.

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ОАЭ разыграли китайскую карту

И вот здесь интересный момент – похоже, что ОАЭ, просто разыграли китайскую карту, чтобы еще больше привлечь внимание США. Ведь Эмираты пытаются добиться оборонного соглашения с США, которое бы обязало американцев вмешаться в том случае, если кто-либо из соседей попытается атаковать Эмираты. И видимость сближения с Китаем, может принести свои плоды.

Но пока Китай пытается окучивать Ближний Восток, США продолжают увеличивать субъектность Тайваня и стимулируют европейских союзников к еще более тесному сотрудничеству демократическим островом.

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Ситуация с Литвой

Так, накануне Литва открыла первое в ЕС официальное представительство Тайваня. Китай был возмущен и практически свел на нет все дипломатические и экономические связи с Вильнюсом.

Казалось, что это стало провалом для Литвы, ведь она потеряла немалый источник дохода. Но оказалось всё совсем наоборот.

Вышло так, что после удара Пекина по Литве, Тайвань заявил, что готов поделится с Вильнюсом технологией по созданию микрочипов.

Напомню. Тайваньские микрочипы – самые передовые на планете. Тайвань готов передать эту технологию Литве и даже наладить там производство. И это полностью покрывает в будущем любые китайские санкции.

Но и это еще не всё – Тайвань создал кредитный фонд на 1 миллиард долларов, чтобы поддержать Литву в противостоянии с Китаем. Фактически Тайвань покрывает убытки, нанесенные китайскими санкциями. При этом тайванские чиновники заявили, что если этих инвестиций будет недостаточно, они всегда готовы их увеличить.

И вот сам по себе напрашивается вывод – на первый взгляд китайские действия могут казаться агрессивными и где-то даже удачными, но в итоге, всё больше стран отдают предпочтение сотрудничеству не с ними, а американцами их союзниками.