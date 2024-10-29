Вполне вероятно, что Северная Корея совместно с Китаем может готовить операцию. Таким предположением с 24 Каналом поделился политолог Игорь Чаленко, отметив, что она может быть направлена на эскалацию ситуации и выполнение давней мечты китайского лидера Си Цзиньпина.

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Что может включать вероятная операция КНДР и Китая

Политолог Игорь Чаленко объяснил недавнее выступление генсека НАТО Марка Рютте, который говорил о привлечении военных КНДР в войну на стороне России.

В частности, в его заявлении говорилось о том, что Москва должна как-то рассчитываться за северокорейских солдат. И здесь важно как именно – исключительно деньгами, пищевыми продуктами, возможностью обходить санкции или военными технологиями и доведением до реализации приоритета КНДР о создании ядерной триады.

Поэтому в США и НАТО смотрят с огромной опаской именно на Северную Корею. Если они в достаточном количестве усилятся именно благодаря России, то могут создать серьезные проблемы, скажем, союзникам и партнерам Штатов в этом регионе, – прежде всего Японии, Южной Корее и Австралии,

– отметил политолог.

Также ситуацию ухудшают мощные учения, которые прошли вокруг Тайваня. Может планироваться совместная операция между Китаем и Северной Кореей – как по эскалации ситуации в регионе, так и по объединению так называемого Китая, чего добивается Си Цзиньпин. Это было его политическим приоритетом, когда он баллотировался на должность китайского лидера.

Напомним, как сообщил Центр национального сопротивления, более 3 тысяч северокорейских солдат начали слаживание на Курщине. Подвозят личный состав обычно ночью.