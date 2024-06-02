В то же время он заявил, что страна всегда была готова к диалогу и сотрудничеству. Однако министр обороны Китая сделал выпад в сторону США, косвенно раскритиковав власть за неофициальные связи с Тайванем.
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Позиция Китая по Тайваню
Министр обороны Китая на ежегодном форуме по вопросам безопасности в Сингапуре заявил, что Тайвань постепенно стремится к независимости, и те, кто его поддерживает, "закончат в самоуничтожении". Донг Цзюнь раскритиковал "внешние вмешивающиеся силы" за продажу оружия и "незаконные официальные контакты" с Тайванем, намекая таким образом на США.
По словам главы Минобороны Китая, страна будет принимать решительные действия, чтобы обуздать независимость Тайваня.
Китай остается преданным мирному воссоединению. Однако эта перспектива все больше размывается сепаратистами за независимость Тайваня и иностранными силами,
– предупредил Донг.
Он сказал, что Китай был всегда открыт к сотрудничеству, но для этого "обе стороны должны идти навстречу друг другу". Глава Минобороны указал, что Поднебесная сохранила достаточную сдержанность перед лицом нарушений прав и провокаций, но всему есть предел.
Стоит указать, что комментарии Донга Цзюня прозвучали на фоне повышенной тревоги в регионе. Китай продолжает попытки запугивания Тайваня.
Учения Китая возле Тайваня
- Народно-освободительная армия Китая 23 мая начала масштабные двухдневные военные учения вокруг Тайваня. Пекин указал, что это является "суровым наказанием за сепаратистские действия Тайваня" и "строгим предостережением от вмешательства и провокаций со стороны внешних сил".
- Они были сосредоточены на отработке совместных патрулирований боевых кораблей и авиации, совместном установлении контроля над морскими районами и "нанесении ударов по ключевым целям".
- В ответ на учения Тайвань поднял в воздух самолеты, а также перевел войска в пповышенную боевую готовность. В Минобороны страны указали, что такие провокации ставят под угрозу региональный мир, а также стабильность. Ведомство также добавило, что Тайвань не будет искать конфликтов, но и не будет уклоняться от них.