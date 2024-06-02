В то же время он заявил, что страна всегда была готова к диалогу и сотрудничеству. Однако министр обороны Китая сделал выпад в сторону США, косвенно раскритиковав власть за неофициальные связи с Тайванем.

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Позиция Китая по Тайваню

Министр обороны Китая на ежегодном форуме по вопросам безопасности в Сингапуре заявил, что Тайвань постепенно стремится к независимости, и те, кто его поддерживает, "закончат в самоуничтожении". Донг Цзюнь раскритиковал "внешние вмешивающиеся силы" за продажу оружия и "незаконные официальные контакты" с Тайванем, намекая таким образом на США.

По словам главы Минобороны Китая, страна будет принимать решительные действия, чтобы обуздать независимость Тайваня.

Китай остается преданным мирному воссоединению. Однако эта перспектива все больше размывается сепаратистами за независимость Тайваня и иностранными силами,

– предупредил Донг.

Он сказал, что Китай был всегда открыт к сотрудничеству, но для этого "обе стороны должны идти навстречу друг другу". Глава Минобороны указал, что Поднебесная сохранила достаточную сдержанность перед лицом нарушений прав и провокаций, но всему есть предел.

Стоит указать, что комментарии Донга Цзюня прозвучали на фоне повышенной тревоги в регионе. Китай продолжает попытки запугивания Тайваня.

Учения Китая возле Тайваня