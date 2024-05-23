Китай рассматривает Тайвань как сепаратистскую провинцию, которая впоследствии снова окажется под контролем Пекина. Но Тайвань считает себя независимой страной со своей конституцией и демократически избранными лидерами.

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Китай начал учения вокруг Тайваня

Учения "Совместный меч-2024A" будут проводиться в Тайваньском проливе, на севере, юге и востоке Тайваня. Китай говорит, что учения являются "суровым наказанием за сепаратистские действия Тайваня" и "строгим предостережением от вмешательства и провокаций со стороны внешних сил".

Ими руководит командование Восточного военного округа НОАК, в зоне ответственности которого Тайваньский пролив и Тайвань с островами вокруг него. К учениям привлечены сухопутные войска, ВМС, авиация и рекетные силы военного округа.

Тайвань начал учения вокруг Тайваня: смотрите видео

Они сосредоточены на отработке совместных патрулирований боевых кораблей и авиации, совместном установлении контроля над морскими районами и "нанесении ударов по ключевым целям".

Армия Китая начала масштабные двухдневные военные учения: смотрите видео

Где именно проводят учения

В то же время количество военных, боевой техники и другие детали не указывается. Китайские военные тренируются в проведении совместных операций в Тайваньском проливе, к северу, югу и востоку от Тайваня и вокруг нескольких островов рядом, находящихся под его контролем.

Где расположен Тайваньский пролив: смотрите на карте

На острове в ответ развернули противокорабельные ракеты. Уже зафиксировано приближение 33 китайских самолетов и 31 корабля к острову.

По данным BBC, сравнивая длительные учения с теми, которые Китай проводил вокруг Тайваня еще в 2022 году, можно заметить, что оба случая предусматривают окружение острова.

Сравнение учений в 2022 и 2024 годах / Фото BBC

Тайвань предвидел это

Недавно Лай Чин То принял присягу как новый президент Тайваня. Однако Китай выразил явное недовольство несколькими странами после того, как на церемонии инаугурации присутствовали иностранные политики.

В Тайване убеждены, что подобные военные учения являются сценарием, который он предусмотрел заранее.

Обидно, что Китай выбрал худший сценарий, чтобы разрушить мир в регионе,

– говорят в министерстве обороны Тайваня.

Лай неоднократно предлагал переговоры с Китаем, но получил отказ. Он говорит, что только народ Тайваня может решить свое будущее, и отвергает претензии Пекина на суверенитет.