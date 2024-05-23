Китай розглядає Тайвань як сепаратистську провінцію, яка згодом знову опиниться під контролем Пекіна. Але Тайвань вважає себе незалежною країною зі своєю конституцією та демократично обраними лідерами.

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Китай розпочав навчання навколо Тайваню

Навчання "Спільний меч-2024A" будуть проводитися в Тайванській протоці, на півночі, півдні та сході Тайваню. Китай каже, що навчання є "суворим покаранням за сепаратистські дії Тайваню" і "суворим застереженням від втручання та провокацій з боку зовнішніх сил".

Ними керує командування Східного військового округу НВАК, у зоні відповідальності якого Тайванська протока і Тайвань з островами навколо нього. До навчань залучені сухопутні війська, ВМС, авіація та рекетні сили військового округу.

Китай розпочав навчання навколо Тайваню: дивіться відео

Вони зосереджені на відпрацюванні спільних патрулювань бойових кораблів та авіації, спільному встановленні контролю над морськими районами та "завданні ударів по ключових цілях".

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Де саме проводять навчання

Водночас кількість військових, бойової техніки та інші деталі не вказується. Китайські військові тренуються в проведенні спільних операцій у Тайванській протоці, на північ, південь і схід від Тайваню та навколо кількох островів поряд, що перебувають під його контролем.

Де розташована Тайваньска протока: дивіться на карті

На острові у відповідь розгорнули протикорабельні ракети. Вже зафіксовано наближення 33 китайських літаків та 31 корабля до острова.

За даними BBC, порівнюючи тривалі навчання з тими, які Китай проводив навколо Тайваню ще у 2022 році, можна помітити, що обидва випадки передбачають оточення острова.

Порівняння навчань у 2022-му і 2024 році / Фото BBC

Тайвань передбачав це

Нещодавно Лай Чін Те склав присягу як новий президент Тайваню. Однак Китай висловив явне невдоволення кількома країнами після того, як на церемонії інавгурації були присутні іноземні політики.

У Тайвані переконані, що подібні військові навчання є сценарієм, який він передбачив заздалегідь.

Прикро, що Китай обрав найгірший сценарій, щоб зруйнувати мир у регіоні,

– кажуть у міністерстві оборони Тайваню.

Лай неодноразово пропонував переговори з Китаєм, але отримав відмову. Він каже, що тільки народ Тайваню може вирішити своє майбутнє, і відкидає претензії Пекіна на суверенітет.