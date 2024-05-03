Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что впервые фиксируют тесное сотрудничество России и Китая в военной сфере, в частности по Тайваню. Об этом информируют авторитетные международные издания, ссылаясь на показания Хейнс перед Конгрессом.

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Россия и Китай впервые совместно нацелились на Тайвань

По словам Хейнс, разведывательные оценки свидетельствуют о росте сотрудничества в "безграничном партнерстве" между двумя странами во всех секторах, в частности политическом, экономическом, военном и технологическом.

Мы впервые видим, как Китай и Россия сотрудничают по Тайваню и признают, что это место, где Китай точно хочет, чтобы Россия сотрудничала с ними. Мы не видим причин, почему бы они этого не делали,

– сказала Хейнс.

Во время слушаний в Сенатском комитете по вооруженным силам, сенатор-республиканец Майк Раундс спросил Хейнс потенциальный сценарий развития событий. Он также обсуждал с главой Агентства оборонной разведки планирование Пентагона на случай потенциальной координации действий России и Китая.

Генерал-лейтенант Джеффри Круз ответил, что Министерство обороны США стало еще больше обеспокоено требованиями к совместным силам в среде, "где Россия и Китай, безусловно, будут сотрудничать".

Обратите внимание! Раундс отметил, что в случае конфликта с одной страной, вероятно, возникнет второй фронт, что повлияет на планирование, оборудования и потребности в личном составе.

Контекст: что стоит знать