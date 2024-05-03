Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что впервые фиксируют тесное сотрудничество России и Китая в военной сфере, в частности по Тайваню. Об этом информируют авторитетные международные издания, ссылаясь на показания Хейнс перед Конгрессом.
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Россия и Китай впервые совместно нацелились на Тайвань
По словам Хейнс, разведывательные оценки свидетельствуют о росте сотрудничества в "безграничном партнерстве" между двумя странами во всех секторах, в частности политическом, экономическом, военном и технологическом.
Мы впервые видим, как Китай и Россия сотрудничают по Тайваню и признают, что это место, где Китай точно хочет, чтобы Россия сотрудничала с ними. Мы не видим причин, почему бы они этого не делали,
– сказала Хейнс.
Во время слушаний в Сенатском комитете по вооруженным силам, сенатор-республиканец Майк Раундс спросил Хейнс потенциальный сценарий развития событий. Он также обсуждал с главой Агентства оборонной разведки планирование Пентагона на случай потенциальной координации действий России и Китая.
Генерал-лейтенант Джеффри Круз ответил, что Министерство обороны США стало еще больше обеспокоено требованиями к совместным силам в среде, "где Россия и Китай, безусловно, будут сотрудничать".
Контекст: что стоит знать
- С начала полномасштабного вторжения России в Украину Китай продолжает поддерживать Москву, несмотря на заявления о нейтралитете. Пекин не высказывал официального осуждения действий Москвы, а китайские компании остаются важными поставщиками товаров двойного назначения для России.
- США неоднократно призывали Китай воздержаться от военной поддержки России и угрожали усилить санкции против КНР в случае сотрудничества с Кремлем в военной сфере. Вашингтон отмечает, что Китай не может считаться нейтральной стороной, поскольку он является ключевым поставщиком для российского оборонного сектора.
- Поднебесная является крупнейшим поставщиком для российского военно-промышленного комплекса технологий, которые помогают России восстанавливать свои мощности. В 2023 году около 90% российской микроэлектроники и 70% импорта станков поступило из КНР, что свидетельствует о значительном влиянии Китая на российскую военную промышленность.