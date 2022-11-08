В BBC сообщили, что канадская разведка обнаружила "тайную сеть" кандидатов на последних выборах страны в 2019 году, поддерживаемых Пекином. Их было не менее 11.

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Что известно о возможном вмешательстве в выборы Канады

Так, по данным местной телекомпании Global News, ссылающейся на неназванных представителей разведки:

Пекин предоставлял средства этим кандидатам,

китайские оперативники выступали советниками предвыборной кампании многих кандидатов.

В частности, известно, что Китай пытался разместить своих оперативников в офисах действующих депутатов. Таким образом он мог бы попытаться повлиять на политику Канады, утверждает издание. Также сообщается, что операцией руководило консульство Китая в Торонто.

Более того, "Поднебесная", чтобы получить влияние в политических кругах, могла попытаться "кооптировать и коррумпировать" бывших канадских чиновников. Как сообщают в BBC, попытка вмешательства нацелена на основные политические партии Канады: Либеральную партию Трюдо и оппозиционную Консервативную партию. Однако пока неясно, была ли операция успешной.

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Джастин Трюдо заявил, что Канада уже приняла меры по укреплению целостности избирательных процессов и систем, а также планирует продолжать инвестировать в борьбу против вмешательства в выборы, демократии и институты.

К сожалению, мы видим, как страны, государственные актеры со всего мира, будь то Китай или другие, продолжают играть в агрессивные игры с нашими институтами, с нашими демократиями,

– добавил премьер-министр Канады.

Китай отреагировал на обвинения

На такие упреки Джастина Трюдо отреагировал спикер министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь. Он заявил, что Китай не заинтересован во вмешательстве в выборы в Канаде и "не интересуется" внутренними делами страны.

Межгосударственные отношения могут строиться только на взаимном уважении, равенстве и взаимной выгоде,

– подчеркнул он.

А также добавил, что Канада должна прекратить делать замечания, вредящие китайско-канадским отношениям"

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