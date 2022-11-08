У BBC повідомили, що канадська розвідка виявила "таємну мережу" кандидатів на останніх виборах країни у 2019 році, яких підтримував Пекін. Їх було щонайменше 11.
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Що відомо про можливе втручання у вибори Канади
Так, за даними місцевої телекомпанії Global News, яка посилається на неназваних представників розвідки:
- Пекін надавав кошти цим кандидатам,
- китайські оперативники виступали радниками передвиборної кампанії багатьох кандидатів.
Зокрема відомо, що Китай намагався розмістити своїх оперативників в офісах діючих депутатів. Таким чином він би міг спробувати вплинути на політику Канади, стверджує видання. Також повідомляється, що операцією керувало консульство Китаю в Торонто.
Ба більше, "Піднебесна", щоб отримати вплив у політичних колах, могла спробувати "кооптувати та корумпувати" колишніх канадських чиновників. Як повідомляють в BBC, спроба втручання була націлена на основні політичні партії Канади: Ліберальну партію Трюдо та опозиційну Консервативну партію. Однак наразі незрозуміло, чи була операція успішною.
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Джастін Трюдо заявив, що Канада уже вжила заходів для зміцнення цілісності виборчих процесів і систем, а також планує продовжувати інвестувати в боротьбу проти втручання у вибори, демократії та інститути.
На жаль, ми бачимо, як країни, державні актори з усього світу, будь то Китай чи інші, продовжують грати в агресивні ігри з нашими інститутами, з нашими демократіями,
– додав прем'єр-міністр Канади.
Китай відреагував на звинувачення
На такі закиди Джастіна Трюдо відреагував речник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь. Він заявив, що Китай не зацікавлений у втручанні у вибори в Канаді та "не цікавиться" внутрішніми справами країни.
Міждержавні відносини можуть будуватися лише на взаємній повазі, рівності та взаємній вигоді,
– підкреслив він.
А також додав, що Канада повинна припинити робити зауваження, які шкодять китайсько-канадським відносинам"
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