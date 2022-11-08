У своїй промові лідер Європейської ради мав розкритикувати війну Росії проти України. Окрім того, закликати зменшити торговельну залежність ЄС від Китаю. Про це з посиланням на європейських дипломатів повідомили в Reuters.

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У Китаї скасували промову президента Європейської ради

Речник Мішеля Баренд Лейтс зазначив, що очільника Європейської ради раніше запросили виступити на 5 форумі Хунцяо в Шанхаї.

Відповідно до запиту китайської влади, ми справді надали попередньо записане повідомлення, яке зрештою не було показано,

– підкреслив Лейтс.

Ані співорганізатори виставки, ані міністерство торгівлі Китаю, ані міська влада Шанхаю так і не відповіли на запити журналістів про причину такої відмови. Натомість речник МЗС заявив, що не може прокоментувати, бо нібито взагалі не знає про "відповідну ситуацію".

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Про що йшлося у відеозверненні Шарля Мішеля

Згідно з уривками, наданими дипломатами ЄС, у своїй промові президент Європейської ради різко критикував незаконну війну Росії проти України. Окрім того, наголошував, що Європа отримує "важливі уроки".

За словами Мішеля, Європа була надмірно залежна від Росії у викопному паливі, що призвело до торгового дисбалансу.

"В Європі ми хочемо балансу в наших торговельних відносинах... щоб уникнути надмірної залежності", – сказали дипломати, яким було відомо про промову Мішеля. За їх словами, мовилося також про торгові відносини з Китаєм.

Також Мішель мав намір закликати Китай зробити більше, щоб припинити кровопролиття в Україні.

Китай має певну роль у використанні свого впливу, щоб зупинити жорстоку війну Росії... через ваше так зване "безмежне" партнерство з Росією,

– наголосив президент Європейської ради.

Зверніть увагу! Раніше Китай зайняв позицію так званого "нейтралітету". Влада відмовилася критикувати війну Росії проти нашої держави. Ба більше, Сі Цзіньпінь назвав війну "українською кризою" та засудив антиросійські санкції.

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