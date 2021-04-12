Китай имеет серьезные амбиции по мировому лидерству. А также собирается захватить Тайвань. По меньшей мере, так считает адмирал флота США Филипп Дэвидсон.

Филипп Скотт Дэвидсон – четырехзвездочный адмирал военно-морского флота США. Он руководит Индо-Тихоокеанским командованием США с 30 мая 2018 года.

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Китай стремится к мировому лидерству

Китай может захватить остров Тайвань, а через несколько лет занять лидирующие позиции в мире – убежден адмирал Дэвидсон. По его словам, китайские военные пристально наблюдают за Тайванем

Тайвань очевидно является одной из их (Китая – 24 канал) амбиций... Я думаю, что угроза станет очевидной в течение этого десятилетия. Фактически, у нас есть шесть лет (чтобы подготовиться – 24 канал),

– заявил американский военный.

Что касается мирового лидерства, то к 2050 году Китай может спокойно обойти США – убежден Филипп Дэвидсон:

"Я обеспокоен, что они ускоряют свои амбиции вытеснения США. Они давно говорят, что хотят сделать это до 2050 года. Я думаю, они приближаются к цели".

Что следует помнить о Тайване

Тайвань – остров в Тихом океане недалеко от Китая с населением более 23 миллионов человек (на 2016 год).

Формально он является частью Китая, но фактически не управляем из Пекина.

Независимость Тайваня признают, по разным данным, от 15 до 20 стран.

Украина Тайвань расценивает как неотъемлемую часть Китая.

Тайвань является одним из промышленных лидеров мира. Товары из этой страны не маркируют как китайские.