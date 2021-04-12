Китай может захватить Тайвань и стать мировым лидером, – адмирал США
Китай имеет серьезные амбиции по мировому лидерству. А также собирается захватить Тайвань. По меньшей мере, так считает адмирал флота США Филипп Дэвидсон.
Источник:NBC
Филипп Скотт Дэвидсон – четырехзвездочный адмирал военно-морского флота США. Он руководит Индо-Тихоокеанским командованием США с 30 мая 2018 года.
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Китай стремится к мировому лидерству
Китай может захватить остров Тайвань, а через несколько лет занять лидирующие позиции в мире – убежден адмирал Дэвидсон. По его словам, китайские военные пристально наблюдают за Тайванем
Тайвань очевидно является одной из их (Китая – 24 канал) амбиций... Я думаю, что угроза станет очевидной в течение этого десятилетия. Фактически, у нас есть шесть лет (чтобы подготовиться – 24 канал),
– заявил американский военный.
Что касается мирового лидерства, то к 2050 году Китай может спокойно обойти США – убежден Филипп Дэвидсон:
- "Я обеспокоен, что они ускоряют свои амбиции вытеснения США. Они давно говорят, что хотят сделать это до 2050 года. Я думаю, они приближаются к цели".
Что следует помнить о Тайване
- Тайвань – остров в Тихом океане недалеко от Китая с населением более 23 миллионов человек (на 2016 год).
- Формально он является частью Китая, но фактически не управляем из Пекина.
- Независимость Тайваня признают, по разным данным, от 15 до 20 стран.
- Украина Тайвань расценивает как неотъемлемую часть Китая.
- Тайвань является одним из промышленных лидеров мира. Товары из этой страны не маркируют как китайские.
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