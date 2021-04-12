Китай має серйозні амбіції щодо світового лідерства. А також збирається захопити Тайвань. Щонайменше, так вважає адмірал флоту США Філіп Девідсон.

Філіп Скот Девідсон – чотиризірковий адмірал військово-морського флоту США. Він керує Індо-Тихоокеанським командуванням США з 30 травня 2018 року.

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Китай прагне світового лідерства

Китай може захопити острів Тайвань, а через кілька років посісти лідерські позиції у світі – переконаний адмірал Девідсон. За його словами, китайські військові пильно спостерігають за Тайванем

Тайвань очевидно є однією з їхніх (Китаю – 24 канал) амбіцій... Я думаю, що загроза стане очевидною впродовж цього десятиліття. Фактично, у нас є шість років (щоб підготуватися – 24 канал),

– заявив американський військовий.

Що ж до світового лідерства, то до 2050 року Китай може спокійно обійти США – переконаний Філіп Девідсон:

"Я стурбований, що вони прискорюють свої амбіції витіснення США. Вони давно говорять, що хочуть зробити це до 2050 року. Я думаю, вони наближаються до мети".

Що слід пам'ятати про Тайвань

Тайвань – це острів у Тихому океані неподалік Китаю із населенням у понад 23 мільйони людей (на 2016 рік).

Формально він є частиною Китаю, але фактично не керований з Пекіну.

Незалежність Тайваню визнають, за різними даними, від 15 до 20 країн.

Україна Тайвань розцінює як невіддільну частину Китаю.

Та попри все Тайвань є одним із промислових лідерів світу. Товари з цієї країни не маркують як китайські.

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