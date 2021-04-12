Китай може захопити Тайвань і стати світовим лідером, – адмірал США
Китай має серйозні амбіції щодо світового лідерства. А також збирається захопити Тайвань. Щонайменше, так вважає адмірал флоту США Філіп Девідсон.
Джерело:NBC
Філіп Скот Девідсон – чотиризірковий адмірал військово-морського флоту США. Він керує Індо-Тихоокеанським командуванням США з 30 травня 2018 року.
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Китай прагне світового лідерства
Китай може захопити острів Тайвань, а через кілька років посісти лідерські позиції у світі – переконаний адмірал Девідсон. За його словами, китайські військові пильно спостерігають за Тайванем
Тайвань очевидно є однією з їхніх (Китаю – 24 канал) амбіцій... Я думаю, що загроза стане очевидною впродовж цього десятиліття. Фактично, у нас є шість років (щоб підготуватися – 24 канал),
– заявив американський військовий.
Що ж до світового лідерства, то до 2050 року Китай може спокійно обійти США – переконаний Філіп Девідсон:
- "Я стурбований, що вони прискорюють свої амбіції витіснення США. Вони давно говорять, що хочуть зробити це до 2050 року. Я думаю, вони наближаються до мети".
Що слід пам'ятати про Тайвань
- Тайвань – це острів у Тихому океані неподалік Китаю із населенням у понад 23 мільйони людей (на 2016 рік).
- Формально він є частиною Китаю, але фактично не керований з Пекіну.
- Незалежність Тайваню визнають, за різними даними, від 15 до 20 країн.
- Україна Тайвань розцінює як невіддільну частину Китаю.
- Та попри все Тайвань є одним із промислових лідерів світу. Товари з цієї країни не маркують як китайські.
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