В Китае считают, что США пытались спровоцировать новую Холодную войну. Впрочем, в Пекине надеются, что после инаугурации Джо Байдена отношения между государствами улучшатся.

Такие действия Вашингтона, мол, нанесли вред не только 2 странам, но и всему миру. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, пишет Интерфакс-Украина.

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Есть надежда, что новое правительство США вернет рациональный подход (к Китаю – 24 канал), возобновит диалог, вернет отношения между двумя странами в правильное русло и возобновит сотрудничество,

– сказал Ван Й.

По словам министра, причиной обострения отношений между Китаем и США стали "серьезные перекосы в восприятии Китая американскими властями, которые видели в нем так называемую наибольшую угрозу, и поэтому проводили неправильную политику".

Позиция Китая

Чиновник заявил, что политика Китая в отношении США "сохраняет преемственность и стабильность". Государство готово развивать китайско-американские отношения на "основе координации, сотрудничества и стабильности".

Он отметил, что Китай якобы никогда не вмешивался во внутренние дела США и надеется, что те также будут "уважать социальную систему и путь развития, выбранный китайским народом, законное право китайского народа на лучшую жизнь".

По словам Вана И, обе стороны должны "решать споры и разногласия путем диалога, расширять общие интересы через сотрудничество, находить способ сосуществования великих держав, приносит пользу как двум странам, так и всему миру".

Обратите внимание! Отношения между США и Китаем значительно ухудшились за время президентства Дональда Трампа. Он еще в своей предвыборной кампании пообещал прекратить "недобросовестную торговую практику Пекина".