У Китаї вважають, що США намагалися спровокувати нову Холодну війну. Втім, у Пекіні сподіваються, що після інавгурації Джо Байдена відносини між державами покращаться.

Такі дії Вашингтону, мовляв, завдали шкоди не лише 2 країнам, а й усьому світу. Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, пише Інтерфакс-Україна.

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Є надія, що новий уряд США поверне раціональний підхід (до Китаю – 24 канал), відновить діалог, поверне відносини між двома країнами в правильне річище і відновить співпрацю,

– сказав Ван Ї.

За словами міністра, причиною загострення відносин між Китаєм і США стали "серйозні перекоси в сприйнятті Китаю американською владою, які бачили в ньому так звану найбільшу загрозу, і тому проводили неправильну політику".

Позиція Китаю

Чиновник заявив, що політика Китаю щодо США "зберігає спадкоємність і стабільність". Держава готова розвивати китайсько-американські відносини на "основі координації, співпраці і стабільності".

Він зазначив, що Китай нібито ніколи не втручався у внутрішні справи США і сподівається, що ті також будуть "поважати соціальну систему і шлях розвитку, обраний китайським народом, законне право китайського народу на краще життя".

За словами Вана Ї, обидві сторони повинні "вирішувати суперечки і розбіжності шляхом діалогу, розширювати спільні інтереси через співробітництво, знаходити спосіб співіснування великих держав, що приносить користь як двом країнам, так і всьому світу".