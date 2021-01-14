Власти Китая отказались впускать на территорию страны двух экспертов Всемирной организации здравоохранения. Они летели в Ухань, где должны были принять участие в изучении происхождения COVID-19.

У членов миссии ВОЗ обнаружили антитела к коронавирусу. Об этом организация сообщила на своей странице в твиттере.

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Всем ученым повторно сделали тесты в Сингапуре – результаты были отрицательными. Однако, у двух из них зафиксировали наличие антител IgM. Теперь они снова вынуждены пройти тестирование на IgM и IgG. Эти двое экспертов пока остаются в стране.

Остальные члены миссии прибыли в Ухань, как и было запланировано. Они будут работать вместе с китайскими учеными в городе, где впервые зафиксировали случаи заражения COVID-19.

Обратите внимание! Антитела IgM к коронавирусу вырабатываются через 5-7 дней с момента контакта с вирусом. IgM – начинают образовываться ориентировочно на 10-14 день заболевания. Уровень антител увеличивается постепенно, и длительное время остается на высоком уровне.

Что известно о происхождении коронавируса: