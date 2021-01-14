Должны были исследовать происхождение COVID-19: Китай не впустил в страну экспертов ВОЗ
Власти Китая отказались впускать на территорию страны двух экспертов Всемирной организации здравоохранения. Они летели в Ухань, где должны были принять участие в изучении происхождения COVID-19.
У членов миссии ВОЗ обнаружили антитела к коронавирусу. Об этом организация сообщила на своей странице в твиттере.
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Всем ученым повторно сделали тесты в Сингапуре – результаты были отрицательными. Однако, у двух из них зафиксировали наличие антител IgM. Теперь они снова вынуждены пройти тестирование на IgM и IgG. Эти двое экспертов пока остаются в стране.
Остальные члены миссии прибыли в Ухань, как и было запланировано. Они будут работать вместе с китайскими учеными в городе, где впервые зафиксировали случаи заражения COVID-19.
Что известно о происхождении коронавируса:
- Впервые симптомы нового коронавируса обнаружили в китайском Ухане в конце 2019 года.
- Ученые считают, что опасный вирус перескочил на людей от летучих мышей или других животных.
- Власть Китая пыталась запутать весь мир, пропагандируя различные теории происхождения инфекции, которые не имели доказательств.
- КНР всеми возможными способами блокировала международное расследование.
- Сейчас все исследования, касающиеся COVID-19, контролируются правительством Китая. А журналистам-расследователям препятствуют в работе.
- По состоянию на 14 января 2021 года коронавирусом заразились уже больше 92 миллионов человек, почти 2 миллиона – умерли. Победить смертельную болезнь смогли более 50 миллионов человек.
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