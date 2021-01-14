Влада Китаю відмовилась впускати на територію країни двох експертів Всесвітньо організації охорони здоров'я. Вони летіли до Уханя, де мали взяти участь у вивченні походження COVID-19.

У членів місії ВООЗ виявили антитіла до коронавірусу. Про це організація повідомила на своїй сторінці у твіттері.

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Усім вченим повторно зробили тести в Сінгапурі – результати були негативними. Проте, у двох із них зафіксували наявність антитіл IgM. Тепер вони знову змушені пройти тестування на IgM та IgG. Ці двоє експертів поки що залишаються в країні.

Решта членів місії прибули до Уханя, як і було заплановано. Вони працюватимуть разом із китайськими вченими в місті, де вперше зафіксували випадки зараження COVID-19.

Зверніть увагу! Антитіла IgM до коронавірусу виробляються через 5–7 днів від моменту контакту з вірусом. IgM – починають утворюватися орієнтовно на 10–14 день захворювання. Рівень антитіл збільшується поступово, та тривалий час залишається на високому рівні.

Що відомо про походження коронавірусу: