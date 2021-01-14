Мали дослідити походження COVID-19: Китай не впустив до країни експертів ВООЗ
Влада Китаю відмовилась впускати на територію країни двох експертів Всесвітньо організації охорони здоров'я. Вони летіли до Уханя, де мали взяти участь у вивченні походження COVID-19.
У членів місії ВООЗ виявили антитіла до коронавірусу. Про це організація повідомила на своїй сторінці у твіттері.
Це цікаво У ВООЗ вважають, що коронавірус міг зародитися і в інших країнах
Усім вченим повторно зробили тести в Сінгапурі – результати були негативними. Проте, у двох із них зафіксували наявність антитіл IgM. Тепер вони знову змушені пройти тестування на IgM та IgG. Ці двоє експертів поки що залишаються в країні.
Решта членів місії прибули до Уханя, як і було заплановано. Вони працюватимуть разом із китайськими вченими в місті, де вперше зафіксували випадки зараження COVID-19.
Що відомо про походження коронавірусу:
- Вперше симптоми нового коронавірусу виявили в китайському Ухані наприкінці 2019 року.
- Вчені вважають, що небезпечний вірус перескочив на людей від кажанів або інших тварин.
- Влада Кидаю намагалась заплутати увесь світ, пропагуючи різні теорії походження інфекції, які не мали доказів.
- КНР всіма можливими способами блокувала міжнародне розслідування.
- Нині усі дослідження, які стосуються COVID-19, контролюються урядом Китаю. А журналістам-розслідувачам перешкоджають у роботі.
- Станом на 14 січня 2021 року коронавірусом інфікувалися вже понад 92 мільйони людей, майже 2 мільйони – померли. Перемогти смертельну хворобу змогли понад 50 мільйонів осіб.
Поділитися новиною