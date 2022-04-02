Об этом заявил экс-министр иностранных дел Павел Климкин в эфире 24 канала.

К теме В ЕС рассчитывают, что Китай повлияет на Россию для прекращения войны в Украине

"Китайцы даже не хотели до последнего момента подтверждать визит Лаврова в Пекин. Они чувствуют себя откровенно обиженными, поскольку совершенно не ожидали происходящего в Украине. Они считают, что их, извините, развели", – рассказал политик.

По словам Климкина, на фоне войны в Украине в Китае также растут цены на энергоносители и еду. Потому страна постепенно "включается".

Если вы не слышите много публичных заявлений, не беспокойтесь – это китайская дипломатия, это не наша дипломатия. Однако они начали работать,

– добавил экс-глава МИД.

Климкин рассказал об отношении Китая к войне в Украине: смотрите видео