В частности известно, что 6 транспортных самолетов ВВС Китая Y-20 приземлились в гражданском аэропорту Белграда утром в субботу, 9 апреля.

К теме Сербия идет в ЕС, но и будет поддерживать хорошие отношения с Россией, – президент Вучич

На этих самолетах перевозили зенитно-ракетные комплексы HQ-22 для сербских военных.

Впоследствии президент Сербии Александр Вучич почти подтвердил поставку системы средней дальности, согласованной в 2019 году.

Хотя ранее он жаловался, что страны НАТО отказываются разрешать полеты над своими территориями из-за напряженности в результате войны в Украине. Поставки оружия на территорию Сербии обеспокоило по меньшей мере два государства-члена НАТО – Турцию и Болгарию.

Китайскую ракетную систему часто сравнивают с американской системой "Патриот" и российскими ЗРК С-300, хотя она имеет меньшую дальность действия.

Сербия продолжает оснащать свои вооруженные силы российским и китайским оружием, включая военные самолеты, боевые танки и другую технику. На Западе есть опасения, что вооружение Сербии Россией и Китаем может подтолкнуть балканскую страну к очередной войне.

Кроме того, Сербия известна своими пророссийскими настроениями и принципиально не присоединяется к санкциям против РФ, хотя она поддержала резолюцию ООН, осуждающую кровавые действия России в Украине.

К слову, действующий пророссийский президент Сербии Александр Вучич победил в первом туре президентских выборов. Он набрал 59% голосов. Кроме того, победу одержала и руководящая партия Александра Вучича.