Китай в ответ ввел санкции против Европейского Союза
Министерство иностранных дел Китая ответило на сакции Евросоюза против китайских чиновников. Страна ввела зеркальные ограничения против европейских чиновников.
Источник:"Интерфакс"
В Китае также назвали ложью заявления ЕС касаемо вероятного нарушения прав людей в провинции Синьцзян. Соответствующее решение против Евросоюза было принято 22 марта.
К теме Нарушение прав человека: Евросоюз утвердил санкции против России
В целом соответствующий пакет санкций Китай ввел против 5 членов Европарламента. Под ограничения попали:
- Райнхард Бутикофер;
- Михаэль Галлер;
- Рафаэль Глюксман;
- Ильхан Кучюк;
- Мириам Лексман.
По данным МИД Китая, чиновники якобы намеренно распространяли ложную информацию, поэтому серьезно навредили суверенитету и интересам страны.
В санкционном списке Китая также оказались двое европейских ученых.
Ограничение предусматривает запрет на въезд в материковый Китай, Гонконг и Макао чиновникам и их семьям.
Что этому предшествовало
Европейский Союз 22 марта одобрил новый пакет санкций за нарушение прав человека против Китая, а также против России, Северной Кореи и еще нескольких стран. В целом ограничения ввели против 11 человек и 4 организаций.
Чиновников китайской провинции Синьцзян обвинили в преследовании мусульман-уйгуров.
Их активы в Евросоюзе заморозили, а въезд на территорию государств-членов запретили.
Поделиться новостью