Министерство иностранных дел Китая ответило на сакции Евросоюза против китайских чиновников. Страна ввела зеркальные ограничения против европейских чиновников.

В Китае также назвали ложью заявления ЕС касаемо вероятного нарушения прав людей в провинции Синьцзян. Соответствующее решение против Евросоюза было принято 22 марта.

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В целом соответствующий пакет санкций Китай ввел против 5 членов Европарламента. Под ограничения попали:

Райнхард Бутикофер;

Михаэль Галлер;

Рафаэль Глюксман;

Ильхан Кучюк;

Мириам Лексман.

По данным МИД Китая, чиновники якобы намеренно распространяли ложную информацию, поэтому серьезно навредили суверенитету и интересам страны.

В санкционном списке Китая также оказались двое европейских ученых.

Ограничение предусматривает запрет на въезд в материковый Китай, Гонконг и Макао чиновникам и их семьям.

Что этому предшествовало

Европейский Союз 22 марта одобрил новый пакет санкций за нарушение прав человека против Китая, а также против России, Северной Кореи и еще нескольких стран. В целом ограничения ввели против 11 человек и 4 организаций.

Чиновников китайской провинции Синьцзян обвинили в преследовании мусульман-уйгуров.

Их активы в Евросоюзе заморозили, а въезд на территорию государств-членов запретили.