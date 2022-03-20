Министр иностранных дел Ван И подчеркнул, что Китай всегда выступал за мир, а также был против войны. Так что не сложно понять, на чью сторону он стал.

Читайте также Китай назвал войну войной, а это слом русского нарратива, Россия осталась сама, – Арестович

В Китае отвергают упреки о возможности помощи России

Китай никогда не примет никакого внешнего давления или принуждения и выступает против каких-либо необоснованных обвинений или подозрений в свою сторону,

– отметил Ван И.

Таким образом, он прокомментировал упрек президента США Джо Байдена в сторону Китая. Якобы тот предупредил Си Цзиньпиня о "последствиях" , если Пекин предоставит материальную поддержку российскому вторжению в Украину. Си в телефонном разговоре отметил, что войну нужно прекратить, но не назвал Россию виновной в ней.

Ван И сказал, что важнейшим посланием Си было то, что Китай всегда поддерживал мир во всем мире.

Мы всегда выступали за поддержку мира и противодействие войне. Позиция Китая объективна и справедлива и отвечает пожеланиям большинства стран,

– подчеркнул он.

Министр также добавил, что время покажет, что претензии Китая на правильной стороне.