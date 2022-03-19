Об этом сообщила представитель Белого дома Джен Псаки во время брифинга в американской столице после онлайн-встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина 18 марта.

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Президент подробно очертил осложнения и последствия, которые наступят, если Китай предоставит материальную поддержку России, совершающей жестокие нападения на украинские города и мирное население. И это то, за чем мы будем следить, весь мир будет следить,

– сказала пресс-секретарь.