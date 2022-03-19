Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу в американській столиці після онлайн-зустрічі Джо Байдена та Сі Цзіньпіна 18 березня.
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Президент детально окреслив ускладнення та наслідки, які настануть, якщо Китай надасть матеріальну підтримку Росії, котра чинить жорстокі напади на українські міста та мирне населення. І це те, за чим ми будемо стежити, весь світ стежитиме,
– сказала прессекретарка.
Джен Псакі уточнила, що Вашингтон буде слідкувати передусім за діями, а не заявами Пекіна.