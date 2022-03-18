Про це в ефірі 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, Китай отримає перевагу від цієї війни.

До теми Вплинути на Путіна може лише Сі Цзіньпін, – ексголова британської розвідки MI6

"Китай не дружитиме з тим, хто програв. Сі Цзіньпін підштовхував Володимира Путіна до цього конфлікту. Це класична китайська позиція: сидіти на паркані і чекати, труп якого ворога буде першим", – сказав Піонтковський.

"Китайці виграють у цій війні за будь-яких умов"

Піонтковський вважає, що Китай отримає перевагу при ймовірній поразці як Росії, так і України.

Якби Україна "впала" при ганебному приниженні Америки – це б означало болюче падіння авторитету США в Азії. Китай тоді б взяв Тайвань через кілька місяців,

– запевнив публіцист.

Однак Китай буде задоволений і при поразці Путіна.

"Якщо Путін програє війну і йому не вийде утримати владу – почнеться розпад Росії. Китай одразу згадає про свої претензії до територій Далекого Сходу і Сибіру, які були вирвані царською владою", – додав Піонтковський.

Він наголосив, що це безпрограшна війна для Китаю. Він отримає "приз" у будь-якому разі: або Тайвань, або Сибір.

Піонтковський про роль Китаю у війні: дивіться відео