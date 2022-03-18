Об этом в эфире 24 канала рассказал эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Илия Куса. По его словам, США пригласили разделить политику в мире вместе с Пекином.

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Куса: У США и Китая должны быть определенные компромиссы

Как отметил международный аналитик, Китай давно направлялся к глобальному лидерству, а также к признанию равноправным партнером с США.

Это (призыв Си Цзиньпина к Джо Байдену – 24 канал) по сути приглашение Китаем Соединенных Штатов Америки к разделению мировой политики на двоих,

– подчеркнул он.

Куса также отметил, что сейчас вопрос лишь в том, насколько США согласятся с этим предложением. Они еще думают над тем, как правильно им ответить и будут ли вообще все-таки договариваться с Китаем хотя бы временно.

Интересный момент заключается в том, что когда китайские СМИ и госорганы очень оперативно выложили информацию о результатах переговоров с Джо Байденом, то в администрации президента США пока нет официальных пресс-релизов относительно звонка, заметил аналитик.

Компромисс между США и Китаем должен включать по сути разрешение Китая на свою сферу влияния, в частности через некоторые зоны влияния, которые имеет Россия. В частности, в регионе Центральной Азии, где Китай пытается потеснить, созданную под кураторством России, ОДКБ. Илья Куса Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока

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