Важным аспектом борьбы украинцев против российских захватчиков является дипломатический фронт. За него отвечает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Именно он заручается поддержкой иностранных стран, которые и наказывают Россию санкциями.

Китай пока не присоединился к санкциям против России. Но выступает за прекращение войны. Это подтвердил и Дмитрий Кулеба после общения с министром иностранных дел КНР Ван И.

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"Благодарен китайскому коллеге за солидарность с жертвами среди мирных людей. Мы оба разделяем убеждение, что прекращение войны против Украины отвечает интересам мира, продовольственной безопасности и международной торговли", – написал Дмитрий Кулеба.

Стоит напомнить, что война России против Украины может усилить продовольственный кризис в мире. Ведь наша страна экспортировала немало продуктов. Поэтому срыв этих поставок из-за войны (невозможность выращивать продукцию, закрытые порты из-за блокирования оккупантов) могут лишь усугубить продовольственный кризис в мире, который только начал восстанавливаться после пандемии коронавируса.