Этим Китай фактически отклонил давление Запада по вопросу жесткой позиции по отношению к России. Ли Кецян – премьер-министр Китая – заявил, что официальный Пекин будет "по-своему" добиваться мира.

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Между тем Си Цзиньпин – президент Китая – подчеркнул: он надеется, что ЕС будет относиться к его стране "независимо". Этим политик намекнул на тесные связи ЕС и США.

Между тем, в ЕС надеются, что Китай не позволит Москве обходить санкции Запада. Соответствующее заявление сделал Шарль Мишель – глава Евросовета.

Мы призвали Китай помочь положить конец войне в Украине. Китай не может закрывать глаза на нарушение Россией международного права,

– заявил он.

Мишель отметил, что любые попытки помочь России продолжат войну. Кроме того, он подчеркнул, что обе стороны согласились, что война угрожает глобальной безопасности и мировой экономике.

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