Цим Китай фактично відхилив тиск Заходу у питанні жорсткої позиції щодо Росії. Лі Кецян – прем'єр-міністр Китаю – заявив, що офіційний Пекін "по-своєму" добиватиметься миру.

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Тим часом Сі Цзіньпін – президент Китаю – наголосив: він сподівається, що ЄС ставитиметься до його країни "незалежно". Цим політик натякнув на тісні зв'язки ЄС та США.

Тим часом у ЄС сподіваються, що Китай не дозволить Москві обходити санкції Заходу. Відповідну заяву зробив Шарль Мішель – голова Євроради.

Ми закликали Китай допомогти покласти край війні в Україні. Китай не може заплющувати очі на порушення Росією міжнародного права,

– заявив він.

Мішель зауважив, що будь-які спроби допомогти Росії продовжать війну. Окрім того, він наголосив, що обидві сторони погодилися, що війна загрожує глобальній безпеці та світовій економіці.

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