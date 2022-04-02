Арахамія зауважив, що стан переговорів з Китаєм – "напевно, найменш готовий", якщо порівнювати з іншими країнами, які допомагають Україні. З ними контакт підтримується двічі на день.

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Із Китаєм усе трохи важче. Думаю, що Китай врешті-решт долучиться. Лідер КНР Сі Цзіньпін зробив заяву про те, що треба надати Україні максимальні умови, щоб наступив мир,

– заявив Арахамія.

Він також наголосив, що "дипломатичною мовою сказали про те, що вони не заперечують".

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