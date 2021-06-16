По меньшей мере неделя прошла с момента сообщения о возможной радиоактивной утечке. Только теперь пресс-служба Министерства охраны окружающей среды Китая прокомментировала эту информацию.
Ранее Масштабы неизвестны: в Китае могла произойти серьезная радиоактивная утечка на АЭС
Китай признал повышение уровня радиации на АЭС
В Министерстве заявили, что мониторинг радиационной среды вокруг АЭС "Тайшань" показал, что уровень радиации вокруг станции является нормальным, что означает отсутствие утечек на станции.
В то же время там добавили, что действительно зафиксировали повышение уровня радиации в первом контуре 1-го энергоблока АЭС "Тайшань". Причиной этого является повреждение топливных стержней.
Из-за изготовления топлива, транспортировки, загрузки в процессе эксплуатации энергоблоков выявление повреждений в небольшом количестве топливных стержней является привычным явлением,
– сообщили власти Китая.
Однако Китай уверяет, что АЭС по-прежнему стабильно работает в пределах, установленных техническим регламентом.
Информация о радиоактивной утечке в Китае: что известно
- Ранее CNN опубликовало материал, в котором говорилось, что на китайской атомной электростанции "Тайшань" могла произойти утечка, о которой официальные власти не сообщают. Подняла шумиху французская компания, помогающая работать АЭС: ее руководители предупредили о "неизбежной радиологической угрозе".
- В Китае никто сразу не комментировал ситуацию прямо, ограничивались словами, что на АЭС все нормально. Заметим, что Пекин часто не сообщает мировому сообществу о внутренних проблемах.