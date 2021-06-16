По меньшей мере неделя прошла с момента сообщения о возможной радиоактивной утечке. Только теперь пресс-служба Министерства охраны окружающей среды Китая прокомментировала эту информацию.

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Китай признал повышение уровня радиации на АЭС

В Министерстве заявили, что мониторинг радиационной среды вокруг АЭС "Тайшань" показал, что уровень радиации вокруг станции является нормальным, что означает отсутствие утечек на станции.

В то же время там добавили, что действительно зафиксировали повышение уровня радиации в первом контуре 1-го энергоблока АЭС "Тайшань". Причиной этого является повреждение топливных стержней.

Из-за изготовления топлива, транспортировки, загрузки в процессе эксплуатации энергоблоков выявление повреждений в небольшом количестве топливных стержней является привычным явлением,

– сообщили власти Китая.

Однако Китай уверяет, что АЭС по-прежнему стабильно работает в пределах, установленных техническим регламентом.

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