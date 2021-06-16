Щонайменше тиждень минув з моменту повідомлення про можливий радіоактивний витік. Лише тепер пресслужба Міністерства охорони навколишнього середовища Китаю прокоментувала цю інформацію.

Раніше Масштаби невідомі: у Китаї міг статися серйозний радіоактивний витік на АЕС

Китай визнав підвищення рівня радіації на АЕС

У Міністерстві заявили, що моніторинг радіаційного середовища навколо АЕС "Тайшань" засвідчив, що рівень радіації навколо станції є нормальним, що означає відсутність витоків на станції.

Водночас там додали, що й справді зафіксували підвищення рівня радіації в першому контурі 1-го енергоблоку АЕС "Тайшань". Причиною цього є пошкодження паливних стрижнів.

Через виготовлення палива, транспортування, завантаження в процесі експлуатації енергоблоків виявлення пошкоджень в невеликій кількості паливних стрижнів є звичним явищем,

– повідомила влада Китаю.

Однак Китай запевняє, що АЕС, як і раніше, стабільно працює в межах, встановлених технічним регламентом.

Інформація про радіоактивний витік у Китаї: що відомо