Щонайменше тиждень минув з моменту повідомлення про можливий радіоактивний витік. Лише тепер пресслужба Міністерства охорони навколишнього середовища Китаю прокоментувала цю інформацію.
Раніше Масштаби невідомі: у Китаї міг статися серйозний радіоактивний витік на АЕС
Китай визнав підвищення рівня радіації на АЕС
У Міністерстві заявили, що моніторинг радіаційного середовища навколо АЕС "Тайшань" засвідчив, що рівень радіації навколо станції є нормальним, що означає відсутність витоків на станції.
Водночас там додали, що й справді зафіксували підвищення рівня радіації в першому контурі 1-го енергоблоку АЕС "Тайшань". Причиною цього є пошкодження паливних стрижнів.
Через виготовлення палива, транспортування, завантаження в процесі експлуатації енергоблоків виявлення пошкоджень в невеликій кількості паливних стрижнів є звичним явищем,
– повідомила влада Китаю.
Однак Китай запевняє, що АЕС, як і раніше, стабільно працює в межах, встановлених технічним регламентом.
Інформація про радіоактивний витік у Китаї: що відомо
- Раніше CNN опублікувало матеріал, в якому йшлося, що на китайській атомній електростанції "Тайшань" міг статися витік, про який офіційна влада не повідомляє. Підняла галас французька компанія, що допомагає працювати АЕС: її керівники попередили про "неминучу радіологічну загрозу".
- У Китаї ніхто одразу не коментував ситуацію прямо, обмежувалися словами, що на АЕС все нормально. Зауважимо, що Пекін часто не повідомляє світовій спільноті про внутрішні проблеми.