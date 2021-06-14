Уряд США витратив цілий тиждень, оцінюючи повідомлення про витік. Хоч наразі чиновники не говорять про пряму небезпеку та кризову ситуацію, моніторинг щодо Китаю продовжать.

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Як у США оцінюють загрозу

Фірма Framatome з Франції постачає ядерне обладнання і послуги і співпрацює з Китаєм на цій АЕС. Минулого тижня вони зв'язалися з Міністерством енергетики США і повідомили про потенційну проблему.

Ситуація несе неминучу радіологічну загрозу для об'єкта і населення, і Framatome терміново просить дозволу на передачу технічних даних і допомоги, яка може знадобитися для повернення станції до нормальної роботи,

– йшлося в листі компанії.

Рада нацбезпеки США провела кілька засідань, адміністрація США обговорила ситуацію з французьким урядом та експертами в Міністерстві енергетики.

Наразі американські чиновники не вважають, що витік є "кризовим". Проте, вони визнають, що він збільшується. Моніторити ситуацію не припиняють. Хоча існує ймовірність того, що ситуація може стати катастрофою, в Америці наразі такий варіант не розглядають.

У Китаї стверджують, що усе в порядку