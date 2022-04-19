Об этом в эфире 24 канала рассказал военный аналитик Олег Жданов. Он также добавил, что Грузия пытается выстроить каналы поставки санкционных товаров в Россию.
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Вероятность же оказания помощи России от Китая можно оценить как близкую к нулю. Внешний товарооборот Китая и России составляет 2%, а Китая и США – 35%,
– отмечает военный эксперт.
По мнению Жданова, Китай не готов усугублять отношения с США. Тем более, что Китай никогда не помогает той стране, которая проигрывает.
Потеря покупателей и союзников для России
Индия также ведет активные переговоры и уже даже отказывается от российской нефти, а еще раньше они отказались от закупки российского вооружения, говорит эксперт.
Олег Жданов отмечает, что Россия вынуждена искать союзников среди таких стран, как Северная Корея и Эритрея, но что из этого выйдет – неизвестно.
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