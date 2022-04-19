Про це у ефірі 24 каналу розповів військовий аналітик Олег Жданов. Він також додав, що Грузія намагається вибудувати канали постачання санкційних товарів до Росії.

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Ймовірність ж надання допомоги Росії від Китаю можна оцінити, як близьку до нуля. Зовнішній товарообіг Китаю та Росії складає 2%, а Китаю та США – 35%,

– зазначає військовий експерт.

На думку Жданова, Китай не готовий погіршувати стосунки із США. Тим паче, Китай ніколи не допомагає тій країні, яка програє.

Втрата покупців та союзників для Росії

Індія також веде активні перемовини і вже навіть відмовляється від російської нафти, а ще раніше вони відмовились від закупівля російського озброєння, говорить експерт.

Олег Жданов зазначає, що Росія змушена шукати союзників серед таких країн, як Північна Корея та Еритрея, та чи щось із цього вийде – невідомо.

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