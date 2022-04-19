Однак розв'язати можуть не лише питання військової допомоги. Про це в ефірі 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов.

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Гуманітарна і військова допомога

За його словами, головним рішенням цієї наради може бути підсилення військової допомоги Україні. Можливо, розв'язуватимуть питання:

гуманітарної допомоги (щодо біженців, надання продовольства, паливно-мастильних матеріалів);

техніки й озброєння.

На мій погляд, техніка і озброєння буде найголовнішим питанням в цьому контексті,

– наголосив Жданов.

Нагадаємо, що нарада може відбутися вже сьогодні, 19 квітня. На неї США ймовірно запросили лідерів Франції, Німеччини, Великої Британії, Канади, Італії, Польщі та Румунії.

Чи можуть говорити про Маріуполь

Якщо Україну запросять на нараду, буде змога наполягати на збільшенні санкцій проти Росії і прив'язати їх до ситуації в Маріуполі.

"Такий варіант економічного тиску на Росію цілком можливий. Це вже робота наших дипломатів", – зауважив військовий експерт.

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