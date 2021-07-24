Отмечается, что такой жест – это ответ на недавние санкции США против китайских чиновников в Гонконге.
Читайте также США ввели санкции против министра обороны Кубы – Голос Америки
Контрограничения вступают в силу за несколько дней до того, как заместитель госсекретаря США Венди Шерман посетит Китай.
В ответ на действия американской стороны, Китай принял решение ввести зеркальные санкции. Китай вводит санкции в отношении семи лиц и организаций США,
– сообщили в китайском МИД.
Санкции Китая против США
Санкции ввели в отношении таких лиц и организаций:
- бывший министр торговли США Вильбур Росс;
- экс-директор офиса исполнительного комитета по Китаю Конгресса США Джонатан Стиверс;
- председатель Национального демократического института США Ким До Юн;
- полномочный представитель Международного республиканского института в Гонконге Адам Кинг;
- председатель Американо-китайской комиссии по мониторингу экономики и безопасности Конгресса США Кэролайн Бартоломью;
- директор департамента по Китаю Human Rights Watch Софи Ричардсон;
- Комитет по вопросам демократии Гонконга.