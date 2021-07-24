Отмечается, что такой жест – это ответ на недавние санкции США против китайских чиновников в Гонконге.

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Контрограничения вступают в силу за несколько дней до того, как заместитель госсекретаря США Венди Шерман посетит Китай.

В ответ на действия американской стороны, Китай принял решение ввести зеркальные санкции. Китай вводит санкции в отношении семи лиц и организаций США,

– сообщили в китайском МИД.

Санкции Китая против США

Санкции ввели в отношении таких лиц и организаций:

бывший министр торговли США Вильбур Росс;

экс-директор офиса исполнительного комитета по Китаю Конгресса США Джонатан Стиверс;

председатель Национального демократического института США Ким До Юн;

полномочный представитель Международного республиканского института в Гонконге Адам Кинг;

председатель Американо-китайской комиссии по мониторингу экономики и безопасности Конгресса США Кэролайн Бартоломью;

директор департамента по Китаю Human Rights Watch Софи Ричардсон;

Комитет по вопросам демократии Гонконга.