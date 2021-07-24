Зазначається, що такий жест – це відповідь на нещодавні санкції Сполучених Штатів проти китайських чиновників у Гонконгу.

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Контробмеження набувають чинності за декілька днів до того, як заступник держсекретаря США Венді Шерман відвідає Китай.

У відповідь на дії американської сторони, Китай ухвалив рішення ввести дзеркальні санкції. Китай вводить санкції відносно семи осіб і організацій США,

– повідомили у китайському МЗС.

Санкції Китаю проти США

Санкції запровадили щодо таких осіб і організацій:

колишній міністр торгівлі США Вільбур Росс;

ексдиректор офісу виконавчого комітету по Китаю Конгресу США Джонатан Стіверс;

голова Національного демократичного інституту США Кім До Юн;

повноважний представник Міжнародного республіканського інституту в Гонконгу Адам Кінг;

голова Американо-китайської комісії з моніторингу економіки та безпеки Конгресу США Керолайн Бартолом'ю;

директор департаменту по Китаю Human Rights Watch Софі Річардсон;

Комітет з питань демократії Гонконгу.