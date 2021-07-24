Зазначається, що такий жест – це відповідь на нещодавні санкції Сполучених Штатів проти китайських чиновників у Гонконгу.
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Контробмеження набувають чинності за декілька днів до того, як заступник держсекретаря США Венді Шерман відвідає Китай.
У відповідь на дії американської сторони, Китай ухвалив рішення ввести дзеркальні санкції. Китай вводить санкції відносно семи осіб і організацій США,
– повідомили у китайському МЗС.
Санкції Китаю проти США
Санкції запровадили щодо таких осіб і організацій:
- колишній міністр торгівлі США Вільбур Росс;
- ексдиректор офісу виконавчого комітету по Китаю Конгресу США Джонатан Стіверс;
- голова Національного демократичного інституту США Кім До Юн;
- повноважний представник Міжнародного республіканського інституту в Гонконгу Адам Кінг;
- голова Американо-китайської комісії з моніторингу економіки та безпеки Конгресу США Керолайн Бартолом'ю;
- директор департаменту по Китаю Human Rights Watch Софі Річардсон;
- Комітет з питань демократії Гонконгу.