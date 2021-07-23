Санкції передбачають замороження активів міністра та спецпідрозділу в США. Також вони забороняють будь-якому громадянину, резиденту або юридичній особі країни вести з ними фінансову діяльність.

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Введення санкцій є першим конкретним кроком адміністрації Джозефа Байдена для тиску на комуністичний уряд Куби на тлі протестів, які сколихнули острів у липні. За словами президента США, це є лише початком.

У США виступають проти "Північного потоку-2"

Тема "Північного потоку-2" та енергетичної безпеки Європи не втрачає актуальності у Вашингтоні. Речник Держдепу Нед Прайс заявив, що домовленість США та Німеччини дозволяє уникнути найгіршого сценарію. Мовиться про випадок, якби трубопровід запрацював, а Україна не була б захищена від негативних наслідків.

Він зазначив, що відповідно до угоди, сторони не позбуваються жодних наявних інструментів, а лише додають кілька додаткових до свого арсеналу. Зокрема, не мовиться про відмову від політики санкцій. Прайс також підтвердив, що адміністрація США продовжує виступати проти "Північного потоку-2".

Довідка. Джозеф Байден та Ангела Меркель 21 липня досягли згоди у питанні "Північного потоку-2". Країни домовилися, що Україна має отримати гарантії збереження транзиту газу після запуску газопроводу.

Дізнайтеся більше У Держдепі США назвали угоду щодо "Північного потоку-2" невигідною ні Україні, ні Німеччині

У Токіо стартували Олімпійські ігри

У Токіо відбулася офіційна церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор. Загалом там змагатиметься близько 11 тисяч спортсменів.

Колишній олімпієць Пол Уайлі радить студентам-спортсменам на період змагань покластися на енергію, яку вони накопичили за тривалий період балансування між навчанням та тренуваннями.

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