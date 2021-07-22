Погана угода для всієї Європи

За словами речника Держдепу Неда Прайса, метою газопроводу є розширення впливу Росії на енергетичні ресурси Європи. Тому він загрожує не лише Україні.Джерело: https://censor.net/ua/n3278560

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Ми вважаємо, що це погана угода для Німеччини, погана угода для України, погана угода для Європи і її цілей в галузі енергетичної безпеки,

– заявив Прайс.

Він додав, що США послідовно вводили санкції проти "Північного потоку-2" і пов'язаних з ним організацій. Однак Вашингтон зрозумів, що обмеження не перешкодять завершенню будівництва газопроводу.

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