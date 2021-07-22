Плохая сделка для всей Европы
По словам представителя Госдепа Неда Прайса, целью газопровода является расширение влияния России на энергетические ресурсы Европы. Поэтому он угрожает не только Украине.
К теме Украина не присоединялась к соглашению Германии и США по "Северному потоку-2", – МИД
Мы считаем, что это плохая сделка для Германии, плохая сделка для Украины, плохая сделка для Европы и ее целей в области энергетической безопасности,
– заявил Прайс.
Он добавил, что США последовательно вводили санкции против "Северного потока-2" и связанных с ним организаций. Однако Вашингтон понял, что ограничения не помешают завершению строительства газопровода.
Что известно о договоренностях Байдена и Меркель
- Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель договорились о гарантиях для Украины после запуска "Северного потока-2".
- Так, Берлин будет ходатайствовать о продлении договора о транзите газа через Украину на 10 лет.
- В случае, если Россия использует газопровод как оружие, Германия инициирует санкции ЕС против экспорта российского газа.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что не ясно, будет ли придерживаться таких обязательств Россия.
Рекомендуем Соглашение по "Северному потоку-2" между США и Германией: что произошло и как реагирует Украина