Плохая сделка для всей Европы

По словам представителя Госдепа Неда Прайса, целью газопровода является расширение влияния России на энергетические ресурсы Европы. Поэтому он угрожает не только Украине.

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Мы считаем, что это плохая сделка для Германии, плохая сделка для Украины, плохая сделка для Европы и ее целей в области энергетической безопасности,

– заявил Прайс.

Он добавил, что США последовательно вводили санкции против "Северного потока-2" и связанных с ним организаций. Однако Вашингтон понял, что ограничения не помешают завершению строительства газопровода.

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