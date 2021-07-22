Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час пресконференції. Урядовець вкотре наголосив, що питання російського проєкту – це передусім питання безпеки.
Все на тему Угода щодо "Північного потоку-2" між США та Німеччиною: що відбулося та як реагує Україна
Ми розмовлятимемо зі США та Німеччиною
У нас багато питань про те, як американо-німецька угода здатна знизити ризики, пов'язані з безпекою України і країн Центральної Європи через запуск "Північного потоку-2". Ми розмовлятимемо з США і Німеччиною з цього приводу,
– зазначив Кулеба.
Міністр вважає, що головне, щоб формулювання, які стосуються безпеки, в угоді були "сильнішими". Економічний блок документа поки що вивчають, вже після цього офіційний Київ представить свою позицію.
Незрозуміло, чи виконуватиме зобов'язання Росія
Проте Кулеба вже бачить одну велику проблему: незрозуміло, чи готова виконувати Москва свої зобов'язання. Мовиться саме про частину щодо збереження ролі України як транзитної.
Америка з Німеччиною про щось домовилися, Польща з Україною теж про щось домовилися, але ми всі розуміємо, що головним бенефіціаром кризи, який створив "Північний потік-2", є Російська Федерація. Це головне питання, на яке немає відповіді, і над нею необхідно працювати,
– пояснив глава МЗС.
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В угоді мовиться про гарантії для України
Зазначимо, що про погодження позиції між США та Німеччиною щодо російського проєкту стало відомо 21 липня. У документі мовиться про забезпечення гарантій щодо транзиту газу через Україну. Німеччина також ініціюватиме санкції, якщо Росія використовуватиме "газ, як зброю".