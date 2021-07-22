Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час пресконференції. Урядовець вкотре наголосив, що питання російського проєкту – це передусім питання безпеки.

Все на тему Угода щодо "Північного потоку-2" між США та Німеччиною: що відбулося та як реагує Україна

Ми розмовлятимемо зі США та Німеччиною

У нас багато питань про те, як американо-німецька угода здатна знизити ризики, пов'язані з безпекою України і країн Центральної Європи через запуск "Північного потоку-2". Ми розмовлятимемо з США і Німеччиною з цього приводу,

– зазначив Кулеба.

Міністр вважає, що головне, щоб формулювання, які стосуються безпеки, в угоді були "сильнішими". Економічний блок документа поки що вивчають, вже після цього офіційний Київ представить свою позицію.

Незрозуміло, чи виконуватиме зобов'язання Росія

Проте Кулеба вже бачить одну велику проблему: незрозуміло, чи готова виконувати Москва свої зобов'язання. Мовиться саме про частину щодо збереження ролі України як транзитної.

Америка з Німеччиною про щось домовилися, Польща з Україною теж про щось домовилися, але ми всі розуміємо, що головним бенефіціаром кризи, який створив "Північний потік-2", є Російська Федерація. Це головне питання, на яке немає відповіді, і над нею необхідно працювати,

– пояснив глава МЗС.

Зверніть увагу! Речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що Україну не залучали до підготовки пакету домовленостей між США та Німеччиною. Незважаючи на це, Київ продовжує діалог щодо мінімізації загроз від "Північного потоку-2".

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В угоді мовиться про гарантії для України

Зазначимо, що про погодження позиції між США та Німеччиною щодо російського проєкту стало відомо 21 липня. У документі мовиться про забезпечення гарантій щодо транзиту газу через Україну. Німеччина також ініціюватиме санкції, якщо Росія використовуватиме "газ, як зброю".