Китай начал второй этап испытаний собственного авианосца

Военно-морские силы Китая начали следующий этап пошаговых испытаний авианосца собственного производства Type 001A.

Об этом сообщило издание Global Times.

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Отмечается, что авианосец отбыл из порта Далянь на северо-востоке Китая в воскресенье, 26 августа,

Китайские эксперты отметили, что второй этап испытаний авианосца будет сосредоточен на устранении обнаруженных во время первого ходового испытания, которое состоялось в мае 2018 года, проблем.

Также будет проведено тестирование радарных систем, навигационных систем и основное вооружение корабля. В будущем ВМС протестируют взлет и посадку истребителей и вертолетов с авианосца, после чего будет принято решение о передаче корабля на вооружение флота.

Строительство нового авианосца началось в 2013 году, церемония спуска на воду состоялась в апреле 2017 года.