16:35
2 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      БЛОГ Остап Ярыш
      Журналист Голоса Америки

      Китай обманывал весь мир

      -
      Почему не за что благодарить Китай / AP

      Я не перестаю удивляться людям, которые искренне убеждены, что Китай показал образцовый пример борьбы с коронавирусом.

      Знаєте, це як казати, що СРСР блискуче впорався з аварією в Чорнобилі. Пожежу загасили, але якщо б не самодурство комуністичної влади й ігнорування правди, катастрофи не відбулось би в принципі. "Яка ціна брехні?" Пам'ятаєте монолог Легасова в першій серії серіалу?

      Важливо: Навіщо уряд дозволив хворим виходити з дому?

      Ядерні реактори не вибухають. Коронавірус не передається від людини до людини. Десять заражень на десять тестів? Але ж десять: not great, not terrible. І якщо в 1986 це було відносно локально й не мало великого впливу за межами Європи, то тепер брехня спричинила смертельну пандемію й колапс по всьому світу – й невідомо, скільки часу знадобиться на повне відновлення.

      "Китай виграв нам два місяці" Ага. А ще два місяці до того Китай затуляв рота людям, які намагались розповісти про вірус і вдавав, що нічого не відбувається.

      "Якби не жорсткі методи, жертв було б значно більше". Звісно. Тільки зараз виявилось, що урн з прахом у крематоріях Вуханя в рази більше за офіційні числа загиблих. "Китай надає іншим країнам допомогу від вірусу". Яку допомогу? Фальшиві тести і браковані маски, які європейські країни зараз масово повертають?

      Тепер китайська пропаганда намагається створити образ країни-переможця і країни-миротворця, яка героїчно простягає руку допомоги решті світу. Героїчними тут є хіба зусилля медиків з подолання катастрофи. Китайська влада є її першоджерелом. І питання має бути не "чого ми можемо повчитись в Китаю?", а "яку відповідальність має понести Китай?"

      "Кожна брехня бере борг у правди. Рано чи пізно цей борг доведеться платити". Вгадайте, звідки цитата.

      Автор: Остап Ярыш
      Теги: Новости политики Новости Украины Публикации Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Коронавирус в Украине Китай
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 13:35 Коронавирус COVID-2019 в Китае: последние новости
      Медицина 204769
      сегодня , 11:06 Коронавирус в России зафиксировано более 3500 больных
      Лікування 140765
      сегодня , 09:34 Люди верят, что мы все можем погибнуть, – разговор с известным социологом
      Новини України 3323
      сегодня , 12:00 Коронавирус в Украине: количество больных – 804
      Лікування 166079
      сегодня , 12:00 Смертельный отдых в Крыму
      Блоги 5561
      сегодня , 11:03 Распространение коронавируса в мире: карта онлайн
      Здорове життя 500690
      сегодня , 11:31 В Чехии чрезвычайное положение продлят до 11 мая
      Новини світу 4088
      сегодня , 11:34 СБУ провела обыск в лаборатории Пальчевского Eurolab
      Новини України 4322
      powered by lun.ua

      Выбор редакции

      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 16:01 Угрозы и вымогательство: как российские боевики препятствуют работе ОБСЕ
      Михайло Макарук
      сегодня , 11:46 Коронавирус и мошенники: как обманывают и куда жаловаться
      Анатолій Яворський
      Залиште відгук