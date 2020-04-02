Китай обманывал весь мир
Я не перестаю удивляться людям, которые искренне убеждены, что Китай показал образцовый пример борьбы с коронавирусом.
Знаєте, це як казати, що СРСР блискуче впорався з аварією в Чорнобилі. Пожежу загасили, але якщо б не самодурство комуністичної влади й ігнорування правди, катастрофи не відбулось би в принципі. "Яка ціна брехні?" Пам'ятаєте монолог Легасова в першій серії серіалу?
Важливо: Навіщо уряд дозволив хворим виходити з дому?
Ядерні реактори не вибухають. Коронавірус не передається від людини до людини. Десять заражень на десять тестів? Але ж десять: not great, not terrible. І якщо в 1986 це було відносно локально й не мало великого впливу за межами Європи, то тепер брехня спричинила смертельну пандемію й колапс по всьому світу – й невідомо, скільки часу знадобиться на повне відновлення.
"Китай виграв нам два місяці" Ага. А ще два місяці до того Китай затуляв рота людям, які намагались розповісти про вірус і вдавав, що нічого не відбувається.
"Якби не жорсткі методи, жертв було б значно більше". Звісно. Тільки зараз виявилось, що урн з прахом у крематоріях Вуханя в рази більше за офіційні числа загиблих. "Китай надає іншим країнам допомогу від вірусу". Яку допомогу? Фальшиві тести і браковані маски, які європейські країни зараз масово повертають?
Тепер китайська пропаганда намагається створити образ країни-переможця і країни-миротворця, яка героїчно простягає руку допомоги решті світу. Героїчними тут є хіба зусилля медиків з подолання катастрофи. Китайська влада є її першоджерелом. І питання має бути не "чого ми можемо повчитись в Китаю?", а "яку відповідальність має понести Китай?"
"Кожна брехня бере борг у правди. Рано чи пізно цей борг доведеться платити". Вгадайте, звідки цитата.
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