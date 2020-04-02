Китай дурив цілий світ

Я не перестаю дивуватись людям, які щиро переконані, що Китай показав зразковий приклад боротьби з коронавірусом.

Знаєте, це як казати, що СРСР блискуче впорався з аварією в Чорнобилі. Пожежу загасили, але якщо б не самодурство комуністичної влади й ігнорування правди, катастрофи не відбулось би в принципі. "Яка ціна брехні?" Пам'ятаєте монолог Легасова в першій серії серіалу?

Важливо: Навіщо уряд дозволив хворим виходити з дому?

Ядерні реактори не вибухають. Коронавірус не передається від людини до людини. Десять заражень на десять тестів? Але ж десять: not great, not terrible. І якщо в 1986 це було відносно локально й не мало великого впливу за межами Європи, то тепер брехня спричинила смертельну пандемію й колапс по всьому світу – й невідомо, скільки часу знадобиться на повне відновлення.