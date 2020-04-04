Китай почтил память умерших от COVID-19 тремя минутами тишины: фото

Утром 4 апреля весь Китай замер на 3 минуты. Таким образом в стране почтили память умерших от коронавируса.

Чествование состоялось одновременно во всем Китае, в 10 утра по местному времени (5 утра по Киеву – 24 канал). Люди 3 минуты стояли неподвижно и в полной тишине. Об этом информирует BBC.

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В то же время, национальные флаги по всей стране были приспущены. После этого автомобили, поезда и корабли засигналили. В память об умерших также запустили сигнал воздушной тревоги.

Китай почтил память умерших от COVID-19 / Фото Getty images

Китай стал местом зарождения и первым эпицентром нового COVID-19. От начала пандемии коронавируса там зафиксировали 3 330 смертей. Общее количество больных – 82 526, а из позитивных новостей является то, что в Китае наибольшее число людей, которые выздоровели – 76 934.

Теперь в стране фиксируют не более, чем 90 случаев инфицирования за сутки. Как говорят китайские медики, все случаи – у людей, приехавших из-за границы.

Хоть эпидемия в стране миновала и Китай постепенно возвращается к жизни, впрочем, по мнению многих экспертов, Китай лукавит с реальной статистикой и количеством умерших от COVID-19 человек. Их может быть гораздо больше.