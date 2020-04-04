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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Китай вшанував пам’ять померлих від COVID-19 трьома хвилинами тиші: фото

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      Китай вшанував пам'ять померлих від коронавірусу / Getty images

      Вранці 4 квітня увесь Китай завмер на 3 хвилини. Таким чином у країні вшанували пам’ять померлих від коронавірусу.

      Вшанування відбулося одночасно у всьому Китаї, о 10 ранку за місцевим часом (5 ранку за Києвом – 24 канал). Люди 3 хвилини стояли нерухомо та у повній тиші. Про це інформує BBC.

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      Водночас, національні прапори по всій країні були приспущені. Після цього автомобілі, поїзди та кораблі засигналили. У пам’ять про померлих також запустили сигнал повітряної тривоги.

      Китай вшанував пам'ять померлих від COVID-19 / Фото Getty images

      Китай став місцем зародження та першим епіцентром нового COVID-19. З початку пандемії коронавірусу там зафіксували 3 330 смертей. Загальна кількість хворих – 82 526, а з позитивних новин є те, що в Китаї найбільше число людей, котрі одужали – 76 934.

      Тепер у країні фіксують не більше, аніж 90 випадків інфікування за добу. Як кажуть китайські медики, всі випадки – у людей, що приїхали з-за кордону.

      Хоч епідемія у країні минула й вона поступово повертається до життя, втім, на думку багатьох експертів, Китай лукавить із реальною статистикою та кількістю померлих від COVID-19 людей.Їх може бути набагато більше.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Здоров'я Китай Коронавірус COVID-19 Жертви
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