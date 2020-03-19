Китай предоставит Украине экстренную гуманитарную помощь
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава МИД Дмитрий Кулеба встретились с послом Китая Фань Сяньжуном. В ходе встречи обсуждались экономическое сотрудничество, а также борьба двух стран с коронавирусои.
Китайский посол предложил предоставить Украине экстренную медицинскую помощь, сообщил в своем фейсбуке Денис Шмыгаль.
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Разделяем мнение господина посла, что во время мировой глобальной проблемы все страны должны консолидироваться и стать одной семьей,
– подчеркнул украинский премьер.
Кроме того, на встрече обсуждался вопрос экономического сотрудничества между двумя странами. В этом контексте стороны договорились возобновить работу украинско-китайской межправительственной комиссии.
"Отдельно хочу поблагодарить китайскую сторону за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", – резюмировал Денис Шмыгаль.
Что известно о борьбе с коронавирусом в Китае? Китай – страна, которая первой и наиболее пострадала от эпидемии коронавируса. Всего в Китае подтверждено более 80 тысяч случаев заражения инфекцией, а погибли по меньшей мере 3 тысячи 200 человек.
Впрочем пик эпидемии Поднебесная уже прошла – в стране вылечили почти 70 тысяч инфицированных. Поэтому Китай взялся помогать и другим странам, пострадавшим от эпидемии. В частности, гуманитарную помощь из Китая уже получала Италия.