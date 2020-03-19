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      Китай предоставит Украине экстренную гуманитарную помощь

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      Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава МИД Дмитрий Кулеба встретились с послом Китая Фань Сяньжуном. В ходе встречи обсуждались экономическое сотрудничество, а также борьба двух стран с коронавирусои.

      Китайский посол предложил предоставить Украине экстренную медицинскую помощь, сообщил в своем фейсбуке Денис Шмыгаль.

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      Разделяем мнение господина посла, что во время мировой глобальной проблемы все страны должны консолидироваться и стать одной семьей,
      – подчеркнул украинский премьер.

      Кроме того, на встрече обсуждался вопрос экономического сотрудничества между двумя странами. В этом контексте стороны договорились возобновить работу украинско-китайской межправительственной комиссии.

      "Отдельно хочу поблагодарить китайскую сторону за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", – резюмировал Денис Шмыгаль.

      Что известно о борьбе с коронавирусом в Китае? Китай – страна, которая первой и наиболее пострадала от эпидемии коронавируса. Всего в Китае подтверждено более 80 тысяч случаев заражения инфекцией, а погибли по меньшей мере 3 тысячи 200 человек.

      Впрочем пик эпидемии Поднебесная уже прошла – в стране вылечили почти 70 тысяч инфицированных. Поэтому Китай взялся помогать и другим странам, пострадавшим от эпидемии. В частности, гуманитарную помощь из Китая уже получала Италия.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: МИД Украины Коронавирус Covid-19 Новости Украины Новости политики Здоровье Дмитрий Кулеба – новости Денис Шмыгаль Кабинет Министров Украины Коронавирус в Украине Китай
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