Китай предоставит Украине экстренную гуманитарную помощь

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава МИД Дмитрий Кулеба встретились с послом Китая Фань Сяньжуном. В ходе встречи обсуждались экономическое сотрудничество, а также борьба двух стран с коронавирусои.

Китайский посол предложил предоставить Украине экстренную медицинскую помощь, сообщил в своем фейсбуке Денис Шмыгаль.

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Разделяем мнение господина посла, что во время мировой глобальной проблемы все страны должны консолидироваться и стать одной семьей,

– подчеркнул украинский премьер.

Кроме того, на встрече обсуждался вопрос экономического сотрудничества между двумя странами. В этом контексте стороны договорились возобновить работу украинско-китайской межправительственной комиссии.

"Отдельно хочу поблагодарить китайскую сторону за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", – резюмировал Денис Шмыгаль.