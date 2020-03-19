Китай надасть Україні екстрену гуманітарну допомогу
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і глава МЗС Дмитро Кулеба зустрілися з послом Китаю Фань Сяньжуном. У ході зустрічі обговорювалися економічне співробітництво, а також боротьба обох країн з коронавірусом.
Китайський посол запропонував надати Україні екстрену медичну допомогу, повідомив у своєму фейсбуці Денис Шмигаль.
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Поділяємо думку пана посла, що під час світової глобальної проблеми всі країни повинні консолідуватися і стати однією родиною,
– наголосив український прем'єр.
Крім того, на зустрічі обговорювалося питання економічної співпраці між обома країнами. У цьому контексті сторони домовилися відновити роботу українсько-китайської міжурядової комісії.
"Окремо хочу подякувати китайській стороні за незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України", – резюмував Денис Шмигаль.
Що відомо про боротьбу з коронавірусом у Китаї?Китай – країна, яка першою і найбільше постраждала від епідемії коронавірусу. Загалом у Китаї підтверджено понад 80 тисяч випадків зараження інфекцією, а загинули щонайменше 3 тисячі 200 осіб.
Втім пік епідемії Піднебесна уже пройшла – у країні вилікували майже 70 тисяч інфікованих. Тож Китай взявся допомагати й іншим країнам, що постраждали від епідемії. Зокрема, гуманітарну допомогу з Китаю вже отримувала Італія.
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