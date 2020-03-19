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      Китай надасть Україні екстрену гуманітарну допомогу

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      Шмигаль і Кулеба обговорили епідемію коронавірусу з послом Китаю / фото з фейсбуку Шмигаля

      Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і глава МЗС Дмитро Кулеба зустрілися з послом Китаю Фань Сяньжуном. У ході зустрічі обговорювалися економічне співробітництво, а також боротьба обох країн з коронавірусом.

      Китайський посол запропонував надати Україні екстрену медичну допомогу, повідомив у своєму фейсбуці Денис Шмигаль.

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      Поділяємо думку пана посла, що під час світової глобальної проблеми всі країни повинні консолідуватися і стати однією родиною,
      – наголосив український прем'єр.

      Крім того, на зустрічі обговорювалося питання економічної співпраці між обома країнами. У цьому контексті сторони домовилися відновити роботу українсько-китайської міжурядової комісії.

      "Окремо хочу подякувати китайській стороні за незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України", – резюмував Денис Шмигаль.

      Що відомо про боротьбу з коронавірусом у Китаї?Китай – країна, яка першою і найбільше постраждала від епідемії коронавірусу. Загалом у Китаї підтверджено понад 80 тисяч випадків зараження інфекцією, а загинули щонайменше 3 тисячі 200 осіб.

      Втім пік епідемії Піднебесна уже пройшла – у країні вилікували майже 70 тисяч інфікованих. Тож Китай взявся допомагати й іншим країнам, що постраждали від епідемії. Зокрема, гуманітарну допомогу з Китаю вже отримувала Італія.

       

      Депутатам, які контактували з інфікованим Шаховим, зроблять тест на коронавірус
      18 березня
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: МЗС України Коронавірус Covid-19 Новини України Новини політики Здоров'я Дмитро Кулеба – новини Денис Шмигаль Кабінет Міністрів України Коронавірус в Україні Китай
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