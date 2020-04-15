Китай скрывал коронавирус почти неделю, – СМИ
По информации СМИ, к моменту публичного уведомления о коронавирусе, в Китае было уже 3 тысячи инфицированных COVID-19. В общем правительство Китая скрывало информацию об опасном вирусе в течение 6 дней.
Президент Китая Си Цзиньпин выступил с публичным заявлением о новом вирусе 20 января, хотя информация о коронавирусе китайскому правительству была известна еще 14 января. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.
Обратите внимание Американская разведка утверждает, что Китай скрывает настоящее количество больных коронавирусом
За 6 дней коронавирусом уже были больны 3 тысячи человек. К тому же, на шестой день молчания в Ухане, который был эпицентром распространения вируса, прошел масштабный пир. В нем принимали участие десятки тысяч человек. После этого миллионы китайцев отправились в путешествия для празднования лунного Нового года.
Попытка Китая пройти грань между предупреждением общественности и предотвращением паники подготовила почву для пандемии, во время которой коронавирусом заразились почти два миллиона человек. Более 126 тысяч людей по всему миру умерли,
– говорится в сообщении.
Китай умалчивал информацию о коронавирусе: что об этом известно
- О первых случаях заражения новым коронавирусом в Китае было известно еще в ноябре 2019 года. Но китайское правительство попыталось скрыть вспышку. А врачей и блогеров, которые об этом писали, арестовывали за распространение слухов.
- В Великобритании комитет по иностранным делам Палаты общин опубликовал отчет, в котором осуждает ряд стран за дезинформацию о коронавирусе. В документе вспоминают о России и Китае. Британские депутаты убеждены, что Пекин должен сыграть ключевую роль в сборе данных об инфекции, однако Китай с момента вспышки стремился запутать процесс сбора данных.
- В США считают, что власти Китая намеренно занижают количество инфицированных коронавирусом и летальных случаев из-за болезни.
- Также США начинают расследование обстоятельств появления и распространения коронавируса с акцентом на то, какую роль в этом процессе сыграли Китай и Всемирная организация здравоохранения. Главу ВОЗ обвинили в помощи Китаю скрыть масштабы пандемии.
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