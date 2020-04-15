Китай скрывал коронавирус почти неделю, – СМИ

По информации СМИ, к моменту публичного уведомления о коронавирусе, в Китае было уже 3 тысячи инфицированных COVID-19. В общем правительство Китая скрывало информацию об опасном вирусе в течение 6 дней.

Президент Китая Си Цзиньпин выступил с публичным заявлением о новом вирусе 20 января, хотя информация о коронавирусе китайскому правительству была известна еще 14 января. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

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За 6 дней коронавирусом уже были больны 3 тысячи человек. К тому же, на шестой день молчания в Ухане, который был эпицентром распространения вируса, прошел масштабный пир. В нем принимали участие десятки тысяч человек. После этого миллионы китайцев отправились в путешествия для празднования лунного Нового года.

Попытка Китая пройти грань между предупреждением общественности и предотвращением паники подготовила почву для пандемии, во время которой коронавирусом заразились почти два миллиона человек. Более 126 тысяч людей по всему миру умерли,

– говорится в сообщении.

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